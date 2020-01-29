Lenovo анонсирует игровые мониторы G32qc и G27c

Компания Lenovo представила пару моделей игровых мониторов, которые в скором времени появятся на рынке.

Старшая из двух, модель Lenovo G32qc, предлагает 31,5” экран с технологией NearEdgeless, которая, как не трудно догадаться, обеспечивает узкие рамки, и разрешением QHD (2560x1440 пикс.). Монитор построен на панели типа VA, которая имеет изгиб 1500R, что обеспечивает одинаковое фокусное расстояние до всех точек экрана. Кадровая частота экрана составляет 144 Гц с адаптивной синхронизацией FreeSync. Время отклика матрицы ничем не выразительно — 4мс. Монитор покрывает палитру NTSC на 72%, максимальная яркость составляет 350 кд/м2. Из интересных особенностей можно отметить сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light и отсутствие мерцания. Из интерфейсов ввода-вывода в дисплее присутствуют 1xDP 1.2 и 1x HDMI 2.0.

Монитор Lenovo G32qc

Другая модель, G27c, несколько проще. Она предлагает VA-панель диагональю 27” и разрешением 1080p. В ней также имеются узкие рамки NearEdgeless и кривизна панели 1500R. Также имеется и FreeSync, однако максимальная кадровая частота составляет 165 Гц при том же времени отклика 4 мс. Учитывая сходные матрицы, цветность и яркость младшей модели такая же, как и у старшей — 72% NTSC и 350 кд/м2. Подставка монитора позволяет подстраивать высоту на 130 мм, наклонять экран в диапазоне -5°/22°. Из интерфейсов в мониторе есть 1xDP 1.2 и 1x HDMI 2.0.

Монитор Lenovo G27c

Когда и по какой цене Lenovo выпустит в продажу мониторы G27c и G32qc пока не сообщается.