League of Legends выбрасывает 3 миллиона тонн углекислого газа

Игра League of Legends является одним из крупнейших многопользовательских проектов с базой более 100 миллионов игроков. Исследователи заинтересовались, какое влияние на экологию оказывает такая игра. И оказалось, что большое.

Согласно проведённому исследованию, в League of Legends в прошлом году играло 115 миллионов человек. Учитывая среднее время игры каждого геймера было подсчитано, что было выделено 3 139 385 тонн углекислого газа. Это количество CO2 эквивалентно зарядке 400 372 745 210 смартфонов или проезду 12 миллиардов километров на автомобиле.

League of Legends

Игровые компании и производители игровых консолей работают над снижением выбросов углерода в атмосферу, однако сами игроделы пока не заинтересованы в этом. Станут ли подобные исследования стимулом для разработчиков, таких как Riot Games, предпринять меры по снижению углеродного следа, неизвестно. Мы лишь надеемся.