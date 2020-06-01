Kerbal Space Program 2 откладывается до осени 2021

Игра Kerbal Space Program 2 была анонсирована в прошлом году на Gamescom. Тогда сообщалось, что релиз запланирован на начало 2020 года.

В конце года разработчики сообщили, что релиз игры будет перенесен на 2021 фискальный год, что означало выпуск в промежутке между апрелем 2020 и мартом 2021 года. Теперь же планы вновь поменялись.

Если первый раз перенос осуществлялся в связи с необходимостью доводки игры, то теперь причиной стал «уникальный вызов», который бросила разработчикам пандемия COVID-19. Об этом сообщили сами разработчики игры.

Kerbal Space Program 2

Теперь выход Kerbal Space Program 2 планируется на осень 2021 года, довольно длительный сдвиг от первоначальных планов. Однако, благодаря задержке у разработчиков появится больше времени на «взаимодействие, творчество, тестирование и создание KSP2 настолько великолепной, насколько это возможно».

Изменятся ли планы по версиям консолей, пока не известно. Но очевидно, что к концу следующего года основными приставками будут Xbox Series X и PS5, а не нынешние Xbox One и PS4, для которых подтверждена игра, наряду с PC.