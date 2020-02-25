Kioxia выпускает высокоскоростные SSD для ЦОД

Kioxia America представила две новые линейки твердотельных накопителей, предназначенные для корпоративных пользователей и центров обработки данных.

Если вы думаете, что современные PCIe 4.0 SSD предлагают высокую скорость, то новые решения компании ставят новую планку, и намного выше.

Первое семейство SSD получило название CM6. Эти накопители, предназначенные для корпоративных потребителей доступны в ёмкостях от 800 ГБ до 30,72 ТБ. Скорости работы устройства тоже впечатляют. Так, последовательное чтение и запись достигает 6,9 ГБ/с. Случайное чтение и запись проходит на скорости 1,4 миллиона операций в секунду.

SSD Kioxia серий CD6 и CM6

Другое семейство, CD6, предназначено для крупномасштабных центров обработки данных, занимающихся облачными вычислениями и виртуализацией. Его производительность немного ниже и составляет 6,2 ГБ/с при последовательном доступе и 1 миллион IOPS при случайном.

Спецификации SSD СM6

Обе линейки накопителей оснащаются U.3 (Universal Backplane) и имеют одинаковый коннектор SFF-8639 с возможностью подключения к контроллерам SAS , SATA и NVMe с горячей заменой.

Спецификации SSD СD6

Накопители Kioxia CM6 и CD6 уже поставляются первым клиентам, правда, цена для заказа пока не называется.