Флеш-накопитель Kingston IronKey D300 получил сертификат безопасности NATO

Компания Kingston сообщила, что её шифрованная флешка IronKey D300 получила сертификат ограниченного доступа от NATO, NATO Restricted Level Certification, что сделало её одной из самых безопасных флешек в мире.

Накопители серии IronKey прошли сертификацию FIPS 140-2 3-го уровня, что гарантирует соответствие правительственным требованиям, в частности, в области защиты от стороннего вмешательства, улучшенной аутентификации и менеджменте криптографических ключей.

Флеш-накопитель Kingston IronKey D300

Сам флеш-накопитель помещён в защищённый цинковый корпус, а хранимые данные шифруются посредством аппаратной системы AES-XTS с 256-битным ключом. Защита корпуса отвечает стандарту IEC 60529 IPX8, с возможным погружением под воду на глубину до 1,2 м.

Также накопители серии IronKey D300 имеют аппаратную цифровую подпись прошивки, что предохраняет её от атак типа BadUSB с комплексной парольной защитой от неавторизованного доступа. Модель IronKey D300S, в дополнение, получила ещё и уникальный штрих-код идентификации, который может быть просканирован службой безопасности для отслеживания за перемещением и применением. Кроме того, она также имеет виртуальную клавиатуру для ввода паролей кликами мыши, что исключает возможность использования клавиатурного шпиона.