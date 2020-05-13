Kingston анонсирует SSD KC2500

Компания Kingston анонсирует новую модель накопителей NVMe PCIe SSD , которая получила название KC2500.

Эта серия SSD предназначена для настольных компьютеров, рабочих станций и HPC и устанавливается в сокет M.2. Накопитель работает с шиной PCIe Gen 3.0 x4 и использует память 3D TLC- NAND .

Скорость последовательного чтения KC2500 достигает 3500 МБ/с, а записи — 2900 МБ/с. Кроме отличной производительности разработчики также обещают и высокую надёжность, которая составляет 2 миллиона часов наработки. Также заявлено, что устройство выдерживает 6—7 тысяч циклов перезаписи. Что касается скоростей случайного доступа, то по информации Kingston чтение блоками 4K осуществляется на скорости 375 000 IOPS , а записи — 300 000 IOPS .

Твердотельный накопитель Kingston KC2500

Накопители Kingston KC2500 доступны в объёмах 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Тони Холлингсби, бизнес-менеджер по SSD в Kingston заявил, что накопитель KC2500 является хорошим решением «для организаций, желающих обновить свои нынешние системы, а также опытным пользователям, которые хотят модернизировать свои машины лучшими из предлагаемых NVMe PCIe SSD ».

Накопитель Kingston KC2500 будет доступен в ближайшее время. Гарантия производителя составляет 5 лет.