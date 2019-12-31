Intel Jasper Lake придёт на смену Gemini Lake

Последнее время ходит множество слухов, касающихся будущих мейнстрим-процессоров Intel, а вот начальному сегменту уделяется не много внимания. Тем не менее, в Сети появились некоторые сведения о будущем процессоров Atom.

Сообщается, что архитектуры Intel Apollo Lake и Gemini Lake будут заменены архитектурой Jasper Lake. Процессоры Atom, основанные на ней, получат до 4 вычислительных ядер и графический ускоритель Gen11.

Дорожная карта Atom

Также сообщается, что Jasper Lake будет процессором для потребительских устройств, в то время как профессиональный чип будет называться Elkhart Lake. Обе линейки основаны на 10 нм ядрах Tremont, и, по слухам, в серии Elkhart Lake этих ядер может быть больше четырёх.

Ожидается, что Intel представить обе 10 нм линейки Atom в начале 2020 года.