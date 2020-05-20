Intel Jasper Lake выйдет с графикой Gen11

Компания Intel готовится обновить нижний сегмент своих центральных процессоров для встраиваемых решений микроархитектурой Jasper Lake.

Благодаря известному инсайдеру с ником _rogame стали известны записи из бенчмарка, касающиеся одного из этих чипов. Согласно этим данным процессоры Jasper Lake получат весьма привлекательные изменения.

Микроархитектура Jasper Lake

Так, это будут четырёхъядерные решения с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц. Частота в режиме Boost равна 1,12 ГГц, однако сейчас речь идёт об инженерных образцах, и наверняка в финальной спецификации обе частоты будут увеличены и составят порядка 3 ГГц. В тесте процессор работал с оперативной памятью DDR4 SODIMM объёмом 32 ГБ.

Процессоры Jasper Lake придут на смену Gemini Lake и будут использованы в архитектуре Tremont для маломощных сценариев. Изготавливаться они будут по 10 нм нормам от Intel. Несмотря на то, что бенчмарк ничего не говорит о GPU , _rogame подозревает, что компания применит графику Gen11.

Утекшие спецификации процессора на базе Jasper Lake

Чипы Gemini Lake имеют графическое ядро Gen9.5, и переход на современные разработки позволит резко поднять производительность. Новая микроархитектура будут использована при создании процессоров Atom/Pentium/Celeron, как Gemini Lake сейчас.