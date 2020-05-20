Intel Jasper Lake выйдет с графикой Gen11

Компания Intel готовится обновить нижний сегмент своих центральных процессоров для встраиваемых решений микроархитектурой Jasper Lake.

Благодаря известному инсайдеру с ником _rogame стали известны записи из бенчмарка, касающиеся одного из этих чипов. Согласно этим данным процессоры Jasper Lake получат весьма привлекательные изменения.

Микроархитектура Jasper Lake
Микроархитектура Jasper Lake

Так, это будут четырёхъядерные решения с базовой тактовой частотой 1,1 ГГц. Частота в режиме Boost равна 1,12 ГГц, однако сейчас речь идёт об инженерных образцах, и наверняка в финальной спецификации обе частоты будут увеличены и составят порядка 3 ГГц. В тесте процессор работал с оперативной памятью DDR4 SODIMM объёмом 32 ГБ.

Процессоры Jasper Lake придут на смену Gemini Lake и будут использованы в архитектуре Tremont для маломощных сценариев. Изготавливаться они будут по 10 нм нормам от Intel. Несмотря на то, что бенчмарк ничего не говорит о GPU, _rogame подозревает, что компания применит графику Gen11.

Утекшие спецификации процессора на базе Jasper Lake
Утекшие спецификации процессора на базе Jasper Lake

Чипы Gemini Lake имеют графическое ядро Gen9.5, и переход на современные разработки позволит резко поднять производительность. Новая микроархитектура будут использована при создании процессоров Atom/Pentium/Celeron, как Gemini Lake сейчас.