Lenovo готовит собственные материнские платы?

В Сети появились несколько фотографий материнских плат под маркой Legion, которая является игровым брендом компании Lenovo.

Одна из этих фотографий является сравнением новой материнской платы Blade 7000 с предшественницей, в то время как второе изображение представляет собой крупный план процессорного сокета со множеством радиаторов с маркировкой Legion.

Сравнение материнских плат Lenovo

Материнские платы оснащены по последнему слову микроэлектроники и обладают функционалом, характерным для других плат среднего и верхнего сегментов, включая 4 слота памяти, питание по схеме 8+2, радиаторы, покрывающие участки с чипами VRM , PCH и PCIe, 3 слота M.2 (2 два SSD и один для сетевой карты), 5.1-канальный звук, интерфейс USB -C.

Материнская плата под брендом Legion

Компания Lenovo продаёт компьютеры под брендом Blade, и недавно они были обновлены до серии 7000, где используется процессор Intel Core i7-9700F. Вполне возможно, что этими фотографиями компания хочет показать изменения в новой машине Blade 7000, сравнив фотографии.

Однако учитывая внимание к деталям, проявленное в этих платах, можно ожидать и самостоятельный выход плат Legion на рынок.