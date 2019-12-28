Intel Xe DG1 имеет 96 вычислительных блоков

Сайт VideoCardz опубликовал свежие инсайды о новых графических процессорах Xe DG1 от компании Intel.

Данные поступили от EEC. Согласно этим сведениям, процессор DG1 получит 96 исполнительных блоков и 768 шейдирующих блоков. Это значит, что DG1 — это видеокарта с крайне низкой производительностью, наравне с интегрированными решениями или GeForce GT 1030.

Система охлаждения видеокарты Intel Xe

Также сообщается, что интегрированный графический ускоритель в процессорах Intel Tiger Lake получит архитектуру Gen12. Он будет иметь точно такое же количество исполнительных блоков — 96, что косвенно подтверждает слухи низкой производительности DG1. Для сравнения, графика Skylake имела 72 EU , Broadwell — 48 EU , а Haswell — 40 EU .

Ожидается, что больше информации о Xe и DG1 будет представлено в ходе CES 2020.