Intel обновляет стоковый кулер

Компания Intel не обновляла дизайн своего боксового вентилятора более десяти лет. И похоже, что этот юбилей она решила отметь именно обновлением.

Вместе с процессорами Comet Lake при покупке в магазине поставляется стандартный кулер, собственно, как и прежде. Только все эти годы он имел чёрно-серебристый дизайн. Теперь же он стал полностью чёрным.

Процессорный кулер Intel

Компания оснащает кулерами лишь процессоры с заблокированным множителем (не серии K). Так что, купив любой новый CPU серии T мощностью 35 Вт или полноценный 65-ваттный процессор, вы получите кулер. Кроме изменения цвета в дизайне системы охлаждения изменений практически нет. Он имеет всё тот же осевой вентилятор с кронштейнами, которые стали несколько шире. Правда, крепится он теперь тремя кронштейнами, вместо четырёх. Логотип Intel также изменил цвет, он больше не синий, а светло-серый, для большего контраста с чёрным корпусом. Кроме того, питание вентилятора наконец-то получило оплётку, и теперь не нужно беспокоится, что провода будут плохо зажаты и станут тереться о вентилятор.

Основание боксового кулера Intel

При этом очень не похоже, что изменились возможности теплоотвода. Также в кулере не появилось никаких модных подсветок. Надо сказать, что у AMD в серии Ryzen 3000 кулер выглядит куда привлекательнее, с его дизайном и светодиодной подсветкой.