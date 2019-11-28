Intel создала QLC-SSD с увеличенным ресурсом работы

Да, QLC и ресурс работы плохо совместимы. Известно, что надёжность SSD снижается по мере увеличения числа хранимых битов в ячейке, однако Intel смогла сделать новый накопитель, который, как минимум, не уступает по надёжности TLC.

Новый SSD получил номер модели 665p. Он основан на QLC- NAND -памяти и является наследником серии 660p. Что касается модельного ряда, то фирма подготовит версии объёмом 1 ТБ, 2 ТБ и 512 ГБ.

SSD накопитель Intel 665p

В новом SSD используется 96-слойная 3D-QLC- NAND -память, расположенная в стеках на 64 слоя. Такая память применялась и в прошлом поколении, однако в новом ресурс записи был увеличен с 200 ТБ до 300 ТБ. В качестве контроллера используется микросхема Silicon Motion SM2263. Он имеет кэш-память двух типов небольшого объёма — DRAM и SLC.

Спецификации SSD от Intel

Что касается скоростей, то терабайтная версия Intel 665p обеспечивает чтение на уровне 2000 МБ/с, а запись — 1925 МБ/с при последовательном доступе. При случайном доступе скорость чтения равна 160 000 операций в секунду, а при записи — 200 000 IOPS .

Цены пока не называются, но скорее всего за терабайтную версию будут просить 125 долларов США.