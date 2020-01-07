Intel обеспечит поддержку PCIe 4.0 только через год

Несмотря на то, что AMD и производители SSD активно продвигают идею внедрения шины PCIe 4.0, стандарт будет мало популярным, пока его не воплотит Intel.

Компания AMD внедрила PCIe 4.0 в чипсетах X570 в третьем квартале 2019 года, а крупнейшие производители памяти, такие как Samsung Electronics и Kioxia (Toshiba Memory) уже предлагают 96-слойные 3D NAND SSD , поддерживающие контроллеры с шиной PCIe 4.0 от Phison Electronics, Marvell и Silicon Motion. Производители контроллеров также готовят соответствующие продукты.

Контроллер Silicon Motion SM2264 для SSD с шиной PCIe 4.0

К примеру, в августе Silicon Motion выпустила пару контроллеров SSD для шины PCIe 4.0, предназначенные для среднего и начального сегмента рынка. В первом квартале 2020 года фирма выпустит контроллер на базе архитектуры ARM Cortex-R8, предназначенный для корпоративного сегмента.

Источник отмечает, что Intel реализует поддержку PCIe 4.0 в 10 нм процессорах Tiger Lake, которые поступят на потребительский рынок в 2020—2021 годах на смену платформе Ice Lake.