Intel обеспечит поддержку PCIe 4.0 только через год
Несмотря на то, что AMD и производители SSD активно продвигают идею внедрения шины PCIe 4.0, стандарт будет мало популярным, пока его не воплотит Intel.
Компания AMD внедрила PCIe 4.0 в чипсетах X570 в третьем квартале 2019 года, а крупнейшие производители памяти, такие как Samsung Electronics и Kioxia (Toshiba Memory) уже предлагают 96-слойные 3D NANDSSD, поддерживающие контроллеры с шиной PCIe 4.0 от Phison Electronics, Marvell и Silicon Motion. Производители контроллеров также готовят соответствующие продукты.
К примеру, в августе Silicon Motion выпустила пару контроллеров SSD для шины PCIe 4.0, предназначенные для среднего и начального сегмента рынка. В первом квартале 2020 года фирма выпустит контроллер на базе архитектуры ARM Cortex-R8, предназначенный для корпоративного сегмента.
Источник отмечает, что Intel реализует поддержку PCIe 4.0 в 10 нм процессорах Tiger Lake, которые поступят на потребительский рынок в 2020—2021 годах на смену платформе Ice Lake.
Именно в это время и ожидается скачкообразный спрос на SSD с подключением по PCIe 4.0. Отмечается, что высокая стоимость таких накопителей повлияет на спрос, однако преимущества в ёмкости и стоимости производства QLC NAND, а также внедрение 128-слойной памяти позволят сгладить этот скачок. Уже в 2020 году твердотельные накопители объёмом до 2 ТБ будут привлекать как игроков со средним, так и с высоким бюджетом.