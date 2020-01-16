Intel готовит 22-ядерный i9-10990XE для противостояния Threadripper

Согласно свежим слухам компания Intel приняла решение создать новый 22-ядерный процессор Cascade Lake с номером модели i9-10990XE, добавив 4 ядра к нынешней топовой модели Cascade Lake-X. Таким шагом Intel хочет усилить свои позиции в борьбе с AMD Ryzen Threadripper 3000.

Скриншоты с информацией об этом процессоре и его бенчмарки уже появились в Сети одновременно у разных источников, что может свидетельствовать о подлинности слухов.

Сокет Intel LGA 2066

Без дополнительных ядер на чипсете X299, Intel нечего противопоставить Ryzen Threadripper в 2020 году, ведь большее количество ядер есть только у Xeon с сокетом LGA 3647. Правда, с 22 ядрами, Intel тоже не может противостоять 32-ядерным и 64-ядерным моделям Threadripper в требовательным к многопоточности приложениях.

Скриншот CPU -Z с информацией о i9-10990XE

По слухам, i9-10990XE будет в режиме Boost будет иметь частоту до 5 ГГц, а TDP составит 380 Вт. Сама Intel пока хранит молчание, однако производители материнских плат, очевидно, хотели бы видеть 22-ядерный чип, ведь это даст пользователям пространство для апгрейда.

Бенчмарк i9-10990XE в Cinebench

Что касается производительности, то в Интернете опубликованы результаты тестирования в Cinebench, однако данный тест легко подделать, так что к этой информации нужно относиться скептически.