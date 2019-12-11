Intel возвращает 22 нм процессор

Компания Intel, на фоне своих проблем с производством по 14 нм технологии, решила отменить завершение жизненного цикла 22 нм процессора, выпущенного в далёком 2013 году.

Таким странным решением фирма воскресила Pentium G3420, снятый с производства несколько лет назад. Причиной воскрешения процессора компания назвала изменения в дорожной карте, однако истинная причина такого хода остаётся неизвестной.

Упаковка процессора Intel Pentium

Единственным объяснением являются нарастающие проблемы с поставками. Если фирма не может обеспечить выпуск 14 нм процессоров в требуемом количестве, а также не способна наладить производство по 10 нм нормам, то единственным вариантом сохранения объёма поставок может стать откат к старым технологиям. Воскрешённый процессор будет доступен лишь для OEM-рынка, поскольку вряд ли кто-то изъявит желание купить такой чип в 2020 году.

Возможно, Pentium G3420 и позволит покрыть дефицит на развивающихся рынках, однако сейчас это выглядит как жест отчаяния.