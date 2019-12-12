Intel готовит Core i9-10900K на апрель
В апреле 2020 года компания Intel выпустит свою новую архитектуру Comet Lake-S, которая будет работать на чипсете Z490.
Вместе с чипсетом Z490 будут подготовлены и модели W480, B460, и H410 для рабочих станций, бизнеса и машин начального уровня.
Флагманом линейки Comet Lake-S станет процессор Core i9-10900K, предлагающий 10 ядер и 20 потоков. При этом процессор будет поддерживать лишь шину PCIe 3.0, до 40 линий. Платформа будет иметь и новый сокет LGA 1200, поэтому старые CPU для LGA 1151 работать не будут.
Особенности платформы Comet Lake-S таковы:
- До 10 процессорных ядер.
- До 30 линий ввода-вывода PCH-H.
- До 40 линий PCIe 3.0.
- Поддержка дисплеев до 4K.
- Интегрированный + дискретный адаптер Intel Wireless-AC (Wi-Fi/BT CNVi).
- Поддержка Intel Wi-Fi 6 (Gig+).
- Улучшенный разгон памяти и ядра.
Интегрированная поддержка USB 3.2 Gen 2x1 (10 Гб/с).
Intel Rapid Storage Technology (Intel RST).