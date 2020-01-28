Intel отчиталась о рекордных финансовых результатах
Мировой лидер полупроводниковой промышленности, Intel Corporation, опубликовала финансовые результаты своей деятельности в IV квартале и за весь 2019 год.
Согласно отчёту, прошедший год оказался для компании рекордным. Совет директоров утвердил увеличение дивидендов на 5% до 1,32 доллара на акцию за год. Квартальные дивиденды составили 0,33 доллара США за акцию. Всего же за год компания заработала 72 миллиарда долларов.
Подразделение ЦОД компании, Data Center Group (DCG), показало 19% годовой рост в IV квартале, чему способствовал высокий спрос со стороны облачных провайдеров. Группа Internet of Things Group (IOTG) показала квартальный рост на уровне 13% по отношению к прошлому году. Росту способствовал спрос на продукцию в сфере розничной торговли и транспорта. Мобильное подразделение завершило год с рекордным 31% ростом. Бизнес в области памяти также показал в IV квартале рост на 10% благодаря продолжающемуся росту спроса на память NAND и Intel Optane. Что касается подразделения PC (CCG), то оно показало рост на уровне 2%. Компания представила 44 системы на базе новых 10 нм процессоров 10-го поколения Core.
На следующий год компания планирует нарастить прибыль до 73,5 миллиардов долларов. В целом, довольно интересная статистика, ведь все эти успехи Intel демонстрирует на фоне не менее успешных результатов AMD.