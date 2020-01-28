Intel отчиталась о рекордных финансовых результатах

Мировой лидер полупроводниковой промышленности, Intel Corporation, опубликовала финансовые результаты своей деятельности в IV квартале и за весь 2019 год.

Согласно отчёту, прошедший год оказался для компании рекордным. Совет директоров утвердил увеличение дивидендов на 5% до 1,32 доллара на акцию за год. Квартальные дивиденды составили 0,33 доллара США за акцию. Всего же за год компания заработала 72 миллиарда долларов.

Инфографика с финансовой деятельностью Intel

Подразделение ЦОД компании, Data Center Group (DCG), показало 19% годовой рост в IV квартале, чему способствовал высокий спрос со стороны облачных провайдеров. Группа Internet of Things Group (IOTG) показала квартальный рост на уровне 13% по отношению к прошлому году. Росту способствовал спрос на продукцию в сфере розничной торговли и транспорта. Мобильное подразделение завершило год с рекордным 31% ростом. Бизнес в области памяти также показал в IV квартале рост на 10% благодаря продолжающемуся росту спроса на память NAND и Intel Optane. Что касается подразделения PC (CCG), то оно показало рост на уровне 2%. Компания представила 44 системы на базе новых 10 нм процессоров 10-го поколения Core.

Финансовые результаты Intel за IV квартал 2019 года

Финансовые результаты Intel за 2018-2019 годы

На следующий год компания планирует нарастить прибыль до 73,5 миллиардов долларов. В целом, довольно интересная статистика, ведь все эти успехи Intel демонстрирует на фоне не менее успешных результатов AMD.