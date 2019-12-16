Intel не возвращает старый процессор, она его просто не убирала

На прошлой неделе мы сообщали о том, что Intel внесла изменения в уведомления о продуктах, согласно которым, ранее снятый с продажи процессор Pentium G3420 возвращается на рынок. Однако в действительности, всё было несколько по-другому. Только Intel от этого не легче.

Компания пояснила, что недавно опубликованное уведомление об изменении продуктов было неправильно понято. Из-за сложного канцелярита все подумали, будто Intel вернула чип, уже снятый с производства, а на самом деле, она его даже не снимала.

Упаковка процессора Intel Pentium