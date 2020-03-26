Intel может отказаться от производства NAND Flash

Компания Intel может отказаться от производства флэш-памяти типа NAND , и покупать её у сторонних производителей.

Финансовый директор Intel Джордж Дэвис в ходе конференции аналитиков Моргана Стенли заявил, что компания производит микросхемы NAND в Далиане, Китай, однако они не могут продать достаточное количество SSD на базе этих чипов, чтобы генерировать прибыль.

SSD на базе NAND -памяти Intel

Также компания сообщает, что может вообще прекратить собственное производство микросхем, а фирменные SSD комплектовать памятью стороннего производства, либо же вообще покупать сторонние SSD . Альтернативным вариантом называлась продажа микросхем NAND сторонним покупателям.