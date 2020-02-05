Intel может снизить цены на процессоры

Компания Intel всё сильнее борется с AMD за рынок, а потому, по мнению китайских обозревателей из DigiTimes, ей придётся снижать цену на свои CPU .

Аналитики отмечают, что что во второй половине 2020 года Intel планирует снизить цены. Об этом сообщают крупные производители компьютеров. Благодаря снижению цены Intel должна лучше соперничать с AMD, которая, без сомнений, выпустит новые модели в этом году.

Процессор Intel

Линейка CPU Intel 2020 года должна состоять из поколения Comet Lake, которое будет иметь до 10 ядер. Однако в основе этих чипов лежит старая архитектура из Kaby Lake. Процессоры не предлагают заметного движения вперёд, кроме роста числа ядер и тактовой частоты. Кроме того, производиться они будут по старой 14 нм технологии. И чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, компании придётся снижать цену. Это снизит прибыль, но зато может позволить сохранить объёмы продаж.

Однако снижение цены повлечёт больший спрос. Это хорошо для нас с вами, ведь мы сможем купить лучший процессор за меньшие деньги. Это также может положительно повлиять на рынок PC, выведя его из многолетней стагнации. Однако всё это возможно лишь при условии, что Intel справится со своим вечным дефицитом.

В любом случае, успех не гарантирован, ведь AMD также может начать играть в ценовую игру.