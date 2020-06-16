Intel выпускает пакетированный процессор Lakefield 3D

Компания Samsung уже презентовала ноутбук Galaxy Book S на базе гибридного процессора Lakefield, и вот теперь компания Intel рассказала об этой разработке более подробно.

Итак, Intel сообщает о двух моделях этих новых систем на чипе, Core i5-L16G7 и Core i3-L13G4. В своей комплексной пакетной структуре эти процессоры содержат большое ядро Sunny Cove для интенсивных задач, а также 4 энергоэффективных ядра Tremont, таким образом, повторив архитектуру big/LITTLE. В сумме это даёт процессору 5 ядер и 5 потоков. Процессорные ядра изготовлены по нормам 10 нм.

Архитектура SoC Lakefield

Также системы получили графику Gen11, которая поддерживает до 4 дисплеев разрешением 4K, систему оптимизации видео, анализа изображений и масштабирования на основе ИИ. Из средств связи SoC включает поддержку Intel Wi-Fi 6 (Gig+) и Intel LTE.

Структура SoC Lakefield

Более того, SoC имеет и блок оперативной памяти. Представленные модели оснащаются 8 ГБ памяти LPDDR4X 4267 POP RAM с пропускной способностью 24 ГБ/с. Эта память не препятствует охлаждению ядер благодаря малым габаритам самого процессора (12х12х1 мм) и среднему энергопотреблению в 7 Вт.

Что касается производительности, Intel сравнивает их с 14 нм процессором Intel Core i7-8500Y. Этот чип, выпущенный в начале прошлого года, работает на частоте 1,5—4,2 ГГц, и предлагает 2 ядра и 4 потока. Его тепловыделение находится в диапазоне от 3,5 Вт до 7 Вт.

Специйикации процессоров Дфлуашудв

Кроме неплохой производительности, процессоры Lakefield позволяют создавать материнские платы на 47% меньше, чем раньше и предлагают энергопотребление в режиме простое равное лишь 2,5 Вт.

Новые процессоры должны дебютировать в ноутбуках Samsung Galaxy Book S уже в этом месяце, а несколько позднее — в Lenovo ThinkPad X1 Fold.