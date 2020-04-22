Intel прекращает выпуск мобильных процессоров Kaby Lake Refresh

Мобильные процессоры 8-го поколения Intel Kaby Lake-U Refresh прекращают свой жизненный цикл всего через три года после начала поставок. Производитель прекращает выпуск моделей Intel Core i5-8250U, i5-8350U, i7-8550U и i7-8650U.

Процессоры были представлены в апреле 2017 года и стали одними из первых чипов, предложивших 4 ядра для мобильной платформы. Кроме того, по сравнению с 7-м поколением Kaby Lake они получили заметный прирост производительности. Удвоение числа ядер сохранило TDP на уровне 15 Вт. В общем, это были успешные процессоры, но их жизнь закончилась.

Все заявленные CPU перешли в статус дисконтных. Последние заказы на i7-8650U и i5-8350U принимаются до 23 октября, а последняя поставка запланирована на 9 апреля 2021 года. Что касается i7-8550U и i5-8250U, то эти процессоры нельзя будет заказать уже с 24 июля, а последняя поставка планируется на 22 января 2021 года.

При этом процессоры Kaby Lake-U Refresh нижнего сегмента, такие как Pentium Gold 4417U и Celeron 3867U, по-прежнему будут доступны для заказа. Возможно, это связано с тем, что они были представлены лишь год назад.