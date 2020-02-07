Intel вошла в состав CHIPS Alliance

Компания Intel присоединилась к CHIPS Alliance чтобы продвигать шину Advanced Interface Bus (AIB) в качестве открытого стандарта в индустрии.

CHIPS Alliance — это открытая организация, в которую входят множество партнёров, включая Google, Samsung и Alibaba Group. Вместе эти компании разрабатывают аппаратный код (интеллектуальную собственность ядра), интеллектуальную собственность средств взаимосвязи (физический и логический протоколы), а также программные инструменты с открытым исходным кодом для их разработки.

Организация создана на основе Linux Foundation. В качестве целей её деятельности значится создание и усовершенствование «открытых систем-на-чипе, периферии и программных инструментов для использования в мобильной, вычислительной и потребительской электронике и средствах IoT ». Альянс также разрабатывает открытый код Register Transfer Level (RTL) и программные инструменты для проектирования CPU , SoC и периферии для заказных решений и FPGA.

CHIPS Alliance

Войдя в альянс Intel будет продвигать шину AIB в качестве открытого стандарта. Эта шина предназначена для объединения многих полупроводниковых ядер в один пакет. На его основе будет создана промышленная среда, где микросхема может быть разработана как «чиплет», формирующий единое мощное устройство. Учитывая важность вклада Intel, компания получит главенствующую роль в альянсе.

После того, как стандарт получит распространение, стоимость разработки таких чиплетов будет снижаться, а разработчики устройств начнут получать выгоду.