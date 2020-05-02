Драйвер Intel Graphics теперь можно установить на OEM-устройства

Компания Intel выпустила новую версию графического драйвера модели DCH. Версия получила номер 26.20.100.8141.

Как обычно, новая версия драйвера получила множество улучшений и оптимизаций для некоторых игр, однако главное в этом апдейте совсем другое. По словам Intel, новый драйвер — разблокирован.

Ранее, загружая и устанавливая драйверы Intel (и некоторых других компаний), отображалось предупреждение, что это драйвер общего назначения и может не поддерживать некоторый функционал, ранее реализованный производителем компьютера. Из-за этого, обычно на ноутбуках, рекомендовалось устанавливать драйверы только те, что подготовил сам производитель устройства.

Графика Intel

Теперь же процесс обновления упрощается. Компания разрешила обновлять общий драйвер поверх предлагаемого OEM, без потери специализированного функционала. Это позволит получать все улучшения, предлагаемые драйвером, сохраняя все аппаратные особенности устройства.

При этом сами OEM-производители могут продолжать выпускать специализированные версии драйвера и распространять его через Windows Update. Всё это справедливо для драйверной модели DCH. Если вы используете на своих устройствах драйверы прошлых моделей, то для вас всё остаётся без изменений.