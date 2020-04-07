Intel возвращает позиции в игровых машинах

Компания Intel продемонстрировала удивительный результат в статистике игровой платформы Steam в марте месяце.

Долгое время AMD постепенно отбирала себе долю игрового рынка, однако за март Intel быстро наверстала отставание. Так, в статистике Steam’s Hardware & Software Survey говорится, что Intel сумела поднять свою долю с 78,2% до 81,25, то есть увеличить клиентскую базу более чем на 3% лишь за один месяц. Это настоящий провал для маркетинга AMD, ведь за последние месяцы компания Intel ничего не показала нового.

AMD против Intel

В списке операционных систем доля Windows выросла на 0,24%, а Linux — на 1,23%.

Статистика популярности процессоров в Steam

Недавно Intel выпустила новые процессоры серии H 10-го поколения для ноутбуков. И они весьма неплохи. Однако Ryzen 4000 продолжает занимать уверенные позиции, и можно сказать, что сейчас конкурентная война разразится с новыми силами.