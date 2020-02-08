Intel отказывается от процессоров Nervana

Компания Intel приняла решение отказаться от нейронного процессора Nervana в угоду чипам, разрабатываемым Habana Lab.

Аналитик Moor Insights & Strategy Карл Фройнд сообщил Forbes, что компания Intel прекратила разработку обоих процессоров Nervana NNP-T для обучения и Nervana NNP-I для связи, однако решение ещё может измениться и на него может повлиять мнение комьюнити.

Что касается Habana, которую Intel приобрела пару месяцев назад, то она разрабатывает два чипа для ИИ, называемые Habana Gaudi и Habana Goya. Первый из них является высокоспециализированным чипом для тренировки нейронных сетей. Что касается Goya, то он необходим для активного развёртывания и эксплуатации нейронных сетей.

Интерференсный процессор Habana Goya

В Intel отмечают, что оба процессора Habana служат более-менее тем же целям, что и собственные разработки. Однако чипы Nervana оказались хуже Habana. Фройнд отметил, что ему «трудно представить» сценарий, где процессоры Nervana смогут сыграть важную роль в портфеле Intel.

Согласно бенчмаркам, два процессора Nervana NNP-I в тесте ResNet-50 продемонстрировали 10567 вводов в секунду, в то же время один чип Habana Goya выдаёт 14451 ввод в секунду. Кроме того, Goya уже поставляется клиентам с 2018 года, а NNP-I пока ещё не выпущен.