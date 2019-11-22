Intel отзывает боксовые Xeon E-2274G
Компания Intel опубликовала очередное извещение об изменении продуктов, которое призвано отозвать у дистрибьюторов и клиентов боксовые процессоры Xeon E-2274G.
Эти процессоры, содержащие в комплекте поставки кулер, теперь числятся как «снятые с производства» и «завершившие жизненный цикл». При этом трей-версии этих же процессоров (только чипы) предлагаются в качестве замены боксовой версии.
Причиной отзыва является неверный выбор кулера со стороны Intel. Процессоры E-2274G имеют 4 ядра и 8 потоков. Они производятся по 14 нм++ нормам с микроархитектурой «Coffee Lake», а их тепловыделение составляет 88 Вт.
Боксовые процессоры Xeon E-2274G оснащаются кулерами E973708-003, производимыми Foxconn. Такие кулеры поставлялись вместе с клиентскими CPU начального сегмента, вроде Pentium Gold и Core i3 с TDP до 65 Вт. Он представляет собой тонкий алюминиевый радиатор циркуляционного типа, который не имеет медного основания, которое имеется на некоторых других кулерах для сокета LGA115x.
Это значит, что для процессора, выделяющего 88 Вт, и эксплуатируемого в рабочих станциях и малых серверах, применение подобного кулера недопустимо.