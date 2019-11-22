Intel отзывает боксовые Xeon E-2274G

Компания Intel опубликовала очередное извещение об изменении продуктов, которое призвано отозвать у дистрибьюторов и клиентов боксовые процессоры Xeon E-2274G.

Эти процессоры, содержащие в комплекте поставки кулер, теперь числятся как «снятые с производства» и «завершившие жизненный цикл». При этом трей-версии этих же процессоров (только чипы) предлагаются в качестве замены боксовой версии.

Intel Xeon E

Причиной отзыва является неверный выбор кулера со стороны Intel. Процессоры E-2274G имеют 4 ядра и 8 потоков. Они производятся по 14 нм++ нормам с микроархитектурой «Coffee Lake», а их тепловыделение составляет 88 Вт.

Боксовые процессоры Xeon E-2274G оснащаются кулерами E973708-003, производимыми Foxconn. Такие кулеры поставлялись вместе с клиентскими CPU начального сегмента, вроде Pentium Gold и Core i3 с TDP до 65 Вт. Он представляет собой тонкий алюминиевый радиатор циркуляционного типа, который не имеет медного основания, которое имеется на некоторых других кулерах для сокета LGA115x.

Боксовый кулер Foxconn E973708-003

Это значит, что для процессора, выделяющего 88 Вт, и эксплуатируемого в рабочих станциях и малых серверах, применение подобного кулера недопустимо.