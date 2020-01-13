Intel представила первую видеокарту Xe

Компания Intel представила миру фотографии своей видеокарты, построенной по собственной архитектуре Xe, и объявила, что работает в трёх направлениях. По итогу разработки мы получим три группы устройств: Xe-LP, Xe-HP, Xe- HPC .

Как не трудно догадаться, Xe LP (low power) предназначена для ультрамобильных систем, ноутбуков, а также видеокарт базового и среднего уровней.

Видеокарта Intel Xe DG1

Сегмент Xe HP (high performance) предлагается использовать в аналитических задачах, рабочих станциях и графике хай-энд уровня.

Что касается, Xe HPC , то она найдёт себе место в высокопроизводительных HPC -вычислениях, экзаскалярных системах, обучении ИИ и облачной графике.

При этом ядро Xe можно будет встретить в ноутбуках на базе Tiger Lake, которые ожидаются в текущем году. Эта графика должна обеспечить удвоение производительности, по сравнению с Ice Lake.

Презентационный слайд Intel DG1

Существует и дискретное решение, известное как DG1. По факту, это аппаратное обеспечение для разработчиков. Оно существует в виде платы PCIe очень маленького размера, без видеовыходов, и создано исключительно для оптимизации своего ПО различными разработчиками. Спецификации DG1 не объявлялись. На выставке CES Intel лишь демонстрировала её работу с игрой Warframe, без уточнения настроек. Учитывая, что это совершенно не требовательная к ресурсам игра, демонстрацию впечатляющей называть не приходится.

Презентационный слайд Intel Xe

Скорее всего более детально о видеокартах Intel сможет рассказать к лету, вероятно, на выставке Computex.