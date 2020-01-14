Intel откладывает 10-е поколение Core из-за высокого энергопотребления

Многие обозреватели ожидали, что на выставке CES 2020 компания Intel представит настольные процессоры Comet Lake. В Сети уже существует достаточно утечек со спецификациями этих CPU и материнских плат на основе нового чипсета Z490, однако Intel хранит молчание.

По последним слухам, причиной этого молчания является неготовность компании к релизу CPU Comet Lake, вызванная слишком высоким энергопотреблением чипов. Сообщается, что оно превышает 300 Вт, и перед релизом нужно провести некоторые оптимизации.

Intel Comet Lake

Режимы Turbo в процессорах как AMD, так и Intel, работают в серой зоне. А учитывая, что процессоры могут разгоняться до 5+ ГГц, они и требуют соответствующее количество энергии. Чтобы снизить тепловыделение производителям приходится идти на хитрости в алгоритмах работы BIOS , снижая допустимое время работы всех ядер на максимальной частоте, к примеру, с 30 секунд до 15. Это позволяет снизить TDP , но никак не влияет на энергопотребление.

Некоторые производители материнских плат заявляют, что 10-ядерный Core i9 10900K при TDP в 125 Вт в пиковые моменты потребляет более 300 Вт. Такое энергопотребление не является большой проблемой, однако производители создали материнские платы для определённых конфигураций, и высокая мощность может вызвать проблемы с системой питания.

Так что пока о сроках выпуска процессоров 10-серии Core ничего не известно.