Intel прокомментировала уход Apple от x86

Компания Apple официально объявила о том, что начинает переход с архитектуры процессоров Intel x86 на ARM в компьютерах собственного производства.

Apple готовит не только новые компьютеры, но и новое ПО, адаптированное для процессоров ARM . И эту плачевную для себя ситуацию впервые прокомментировала Intel.

Процессор ARM

«Apple является клиентом в разных областях нашего бизнеса, и мы продолжим их поддерживать. Intel сохраняет внимание на обеспечении наиболее совершенных решения для PC и широком выборе технологий, которые переопределяют вычисления. Мы считаем, что компьютеры на основе Intel, такие как на мобильной платформе Tiger Lake, обеспечивают клиентов по всему миру лучшей производительностью в важнейших областях, также предоставляя наиболее открытую платформа для разработчиков, как сегодня, так и в будущем».