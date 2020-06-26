Intel прокомментировала уход Apple от x86
Компания Apple официально объявила о том, что начинает переход с архитектуры процессоров Intel x86 на ARM в компьютерах собственного производства.
Apple готовит не только новые компьютеры, но и новое ПО, адаптированное для процессоров ARM. И эту плачевную для себя ситуацию впервые прокомментировала Intel.
«Apple является клиентом в разных областях нашего бизнеса, и мы продолжим их поддерживать. Intel сохраняет внимание на обеспечении наиболее совершенных решения для PC и широком выборе технологий, которые переопределяют вычисления. Мы считаем, что компьютеры на основе Intel, такие как на мобильной платформе Tiger Lake, обеспечивают клиентов по всему миру лучшей производительностью в важнейших областях, также предоставляя наиболее открытую платформа для разработчиков, как сегодня, так и в будущем».
Нет сомнений, что отказ Apple от процессоров x86 повлечёт спад продаж Intel в клиентском сегменте. По сути, этот факт даже более опасен для Intel, чем передача в своё время лицензии на x86 компании AMD, ведь по примеру Apple могут пойти и другие технологические компании. Многие успешные фирмы с лицензиями ARM, такие как Samsung или NVIDIA, могут создать собственные высокопроизводительные процессоры, и они могут найдут себе место в ноутбуках.