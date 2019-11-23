Intel приносит извинения за задержки поставки процессоров

Компания Intel уже не первый год имеет проблемы с поставками процессоров, которые вызваны дефицитом производственных мощностей. В августе компания убеждала, что кризис преодолён, и теперь самая активная работа ведётся по 10 нм технологии, но что-то пошло не так.

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Intel по продажам, маркетингу и связям Мишель Джонстнон Холтхаус опубликовала письмо, в котором заявила:

«Я хочу сообщить и искренне извиниться за задержки в поставках CPU для PC, которые повлияли на ваш бизнес, и поблагодарить вас за продолжающееся сотрудничество. Я также хочу проинформировать вас о наших действиях и инвестициях, которые должны улучшить баланс спроса и предложения и поддержать вас ведущими продуктами Intel. Несмотря на все наши усилия, мы ещё не решили эту проблему.

Вице-президент и генеральный менеджер Intel по продажам, маркетингу и связям Мишель Джонстнон Холтхаус

В ответ на сохраняющийся высокий спрос мы осуществили капитальные инвестиции рекордного уровня, увеличив в этом году нашу 14 нм производственную ёмкость, а также увеличили производство по 10 нм. В дополнение к расширению собственных производственных мощностей, мы расширяем использование сторонних производств, чтобы позволить дифференцированному производству Intel изготовить больше процессоров».