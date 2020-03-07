Intel добавляет функционал видеозахвата и стриминга

Компания Intel выпустила обновление приложения Graphics Command Center, которое теперь в бета версии поддерживает захват видео в играх и стриминг.

Данная функция предназначена для противостояния лидерам индустрии, AMD и NVIDIA, у которых есть аналогичные функции ReLive и GeForce Experience Share. Функции позволяют записывать видео геймплея или экрана и сохранять его на диск или транслировать на различные стриминговые сайты и социальные сети. В приложении у вас есть доступ к управлению разрешением, форматом, битрейтом и так далее.

Intel Graphics Command Center

Приложение Graphics Command Center не связано с графическим драйвером Intel, который теперь перешёл на модель DCH, и устанавливается отдельно через Microsoft Store. Однако пока функция работает в режиме тестирования, так что чудес ждать не стоит.

Важно также учитывать, что на рынке есть несколько десятков игр, поддерживающих этот функционал Intel. Пока Graphics Command Center работает только с интегрированной графикой, и, скорее всего, компания просто хочет протестировать его работу перед релизом на дискретных видеокартах Xe.