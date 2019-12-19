Intel приобретает разработчика микросхем ИИ Habana Labs

Компания Intel объявила о приобретении Habana Labs, израильского разработчика программируемых ускорителей глубокого обучения для центров обработки данных за сумму, равную 2 миллиардам долларов.

Комбинация усилит портфель Intel в области ИИ и ускорит усилия на быстро развивающемся кремниевом рынке ИИ, который по мнению компании, к 2024 году должен вырасти до 25 миллиардов долларов.

Стратегия Intel в области ИИ основана на уверенности, что развитие мощи ИИ позволит увеличить поступления от бизнеса в широком спектре технологий и программного обеспечения, покрывая всю экосистему. В наши дни решения в области ИИ помогают клиентам превратить данные в бизнес, и стимулируют значительную прибыль для компаний.

В 2019 году Intel ожидает получить более 3,5 миллиардов долларов от систем искусственного интеллекта, на 20% больше, чем в прошлом. Работая вместе, Intel и Habana смогут ускорить обеспечение центров обработки данных лучшими в классе продуктами ИИ.

После закрытия сделки Habana останется независимым бизнес-подразделением и сохранит нынешнюю руководящую команду. Новая структура Habana будет отчитываться перед Intel Data Platforms Group, которая является домом для технологий искусственного интеллекта для центров обработки данных.