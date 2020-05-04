Первый 7 нм процессор Intel будет называться Meteor Lake
Микроархитектура первого клиентского процессора Intel, изготавливаемого по 7 нм нормам, будет иметь кодовое имя Meteor Lake.
Это название начало появляться в файлах драйвера и технической документации, которая и попала в Сеть. Больше об этих процессорах не известно ничего.
Ясно, что они придут на смену 10 нм++ чипам Alder Lake, амбициозному проекту Intel, в котором компания решила повторить успех гетерогенной структуры big.LITTLE от ARM, но на процессорах x86, путём объединения на одной общей платформе высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Первыми представителями такой гетерогенной структуры должны стать процессоры Lakefield. Они поступят в массовое производство уже в этом году.
Отмечается, что Meteor Lake, который известен только по этому кодовому имени, будет выпущен лишь после монетизации Golden Cove, высокопроизводительного CPU. Вполне вероятно, что новый чип также будет гетерогенным, нацеленным на различные клиентские форм факторы, мобильные системы и настольные ПК. Для его производства может быть задействован 7 нм процесс, который будет конкурировать с 5 нм классом от TSMC. Это значит, что релиз может состояться в 2022 году.