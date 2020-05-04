Первый 7 нм процессор Intel будет называться Meteor Lake

Микроархитектура первого клиентского процессора Intel, изготавливаемого по 7 нм нормам, будет иметь кодовое имя Meteor Lake.

Это название начало появляться в файлах драйвера и технической документации, которая и попала в Сеть. Больше об этих процессорах не известно ничего.

Кратерное озеро

Ясно, что они придут на смену 10 нм++ чипам Alder Lake, амбициозному проекту Intel, в котором компания решила повторить успех гетерогенной структуры big.LITTLE от ARM , но на процессорах x86, путём объединения на одной общей платформе высокопроизводительных и энергоэффективных ядер. Первыми представителями такой гетерогенной структуры должны стать процессоры Lakefield. Они поступят в массовое производство уже в этом году.