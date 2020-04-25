Iiyama выпускает монитор G-Master GB3461WQSU Red Eagle

Производитель мониторов Iiyama анонсировал новый сверхширокоэкранный дисплей, вошедший в геймерскую линейку G-Master.

Полное название монитора — Iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle, и он заточен на высокую производительность для игр. Он построен на базе панели типа IPS диагональю 34”. Разрешение экрана составляет 3440х1440 пикс., он обеспечивает пиковую яркость в 350 кд/м2 и контрастность 1000:1. Цветовой охват составляет 100% sRGB, имеется формальная поддержка HDR . Учитывая, что монитор геймерский, он обладает неплохой скоростью. Так, кинематографическое время отклика составляет 1 мс, а частота кадров — 144 Гц с поддержкой AMD FreeSync Premium.

Монитор Iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle. Общий вид

Характеристики неплохие, но и не выдающиеся. Поэтому разработчики дополнили монитор рядом полезных функций, таких как исключение мерцания и снижение синего света. Также компания заявила о технологии LFC (low framerate compensation — компенсация низкой частоты кадров), работа которой приводит к «эффективному исключению нижней границы частоты кадров, положив конец виртуально любым проблемам тиринга и подтормаживаний».

Задняя панель монитора Iiyama G-Master GB3461WQSU Red Eagle

Данный монитор уже поступает в продажу по цене порядка 470 евро.