Представлено сравнение производительности Tiger Lake Xe iGPU и Ryzen 9 4900HS Vega

Процессоры Tiger Lake пока официально не анонсированы, однако это не помешало им появиться в тестах 3DMark в сравнении с AMD Ryzen 9 4900HS, что дало возможность сравнить встроенную графику у конкурентов.

Интегрированный GPU в Tiger Lake имеет новую архитектуру Xe. В решении AMD используется графика Vega. Как видно на скриншоте, iGPU Xe работает быстрее Vega, примерно на 10%.

Intel Tiger Lake

Сравнение производительности CPU не совсем честное, поскольку AMD Ryzen 5 4650HS имеет 6 ядер и 12 потоков, а чип от Intel — 4 ядра и 8 потоков. Тем не менее, процессор AMD Ryzen 5 4650HS набрал в физическом тесте 12988 баллов, а неизвестный чип Intel — 13030. То есть несмотря на меньшее число ядер, решение Intel имеет эквивалентную производительность.

Сравнение производительности интегрированной графики Vega и Xe

Ожидается, что процессоры Tiger Lake появятся в конце этого года или в начале следующего.