ID-Cooling выпускает низкопрофильный кулер

Компания ID-Cooling представила новый низкопрофильный кулер, который может улучшить работу любого малоразмерного ПК.

Представленный кулер IS-47K предназначен для использования с системами Mini-ITX. Он совместим как с сокетами Intel, так и AMD. Система охлаждения имеет высоту лишь 47 мм, а в плане его размеры составляют 120×110 мм. Благодаря массе 500 грамм эта система охлаждения не оказывает большой нагрузки на материнскую плату. Конструкция IS-47K такова, что он не мешает модулям памяти и портам ввода-вывода.

Кулер ID-Cooling IS-47K

Платформа кулера медная, никелирована и отполирована до зеркального состояния. От платформы к радиатору тепло отводится шестью никелированными тепловыми трубками диаметром 6 мм. Завершает конструкцию 92 мм вентилятор толщиной 15 мм, который расположен между радиатором и платформой.

Конструкция кулера IS-47K

Разработчики уверяют, что IS-47K подойдёт даже для охлаждения таких процессоров, как 16-ядерный AMD Ryzen 9 3950X и 10-ядерный Intel Core i9-10900K, тепловыделение которых составляет 105 Вт и 125 Вт.