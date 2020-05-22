Core i9-10900K разогнан до 7,7 ГГц

Всего два дня прошло с момента выпуска Intel флагманского процессора Core i9-10900K, и его уже разогнали до рекордной частоты.

В номинале этот процессор работает на частоте 5,3 ГГц на всех ядрах, однако оверклокер Elmor сумел поднять частоту до 7,7 ГГц.

Разгон Core i9 10900K до 7,7 ГГц

На всех 10 ядрах тактовая частота составляла 7707,62 МГц. Охлаждалась система жидким гелием. При этом чип работал на напряжении 1,194 В.

Для выполнения разгона Elmor использовал материнскую плату ASUS ROG Maximus XII APEX и единственный модуль памяти DDR4-4600. Интересно, что в качестве ОС была выбрана Windows XP.