SK Hynix назвала информацию о Big Navi поддельными новостями

Вчера мы сообщали о новых слухах, касающихся будущей видеокарты от AMD, которая позиционировалась источником как Big Navi. Но оказалось, что это фейк.

Сегодня SK Hynix сообщила, что опубликованные слухи неверны. Компания уверяет, что не создавала и не распространяла документацию по этому вопросу. Также компания пригрозила СМИ, осуществившим дезинформацию, нежелательными действиями, включая потенциальные «судебные дела». В SK Hynix считают, что такие действия могут быть необходимы для собственной защиты и защиты бизнеса их клиентов.

Представленные спецификации скорее всего не являются игровым продуктом, и больше похожи на 7 нм Vega для ускорителя расчётов Radeon Instinct. Возможно из-за этого SK Hynix называет информацию фейком.