Huawei обошла Apple и стала вторым производителем смартфонов в мире

Некогда лидер рынка мобильной связи, компания Apple, потеряла своё второе место в рейтинге крупнейших продавцов смартфонов, переместившись на третью ступень пьедестала.

Её место заняла компания Huawei, которую правительство США пыталось задавить всеми возможными способами.

Аналитические компании Canalys и Counterpoint Research опубликовали свои отчёты, касающиеся рынка смартфонов в 2019 году.

Обе фирмы сообщили, что сильнее всего за год изменились позиции Huawei. Компания продемонстрировала 16—17% годового роста, что позволило ей занять вторую позицию в мировом рейтинге поставщиков смартфонов, позади Samsung, но впереди Apple.

Лидер рынка, Samsung, занимает 20% мирового рынка. На втором месте расположилась Huawei с 16%, а на третьем — Apple, с 13% рынка. Замыкают пятёрку Xiaomi и Oppo с 8% рынка у каждого.

Компания Counterpoint считает, что главной причиной успеха Huawei является высокая популярность бренда в Китае: «Это стало результатом агрессивного продвижения Huawei на китайском рынке, где он получил долю почти 40%». В то же время, 60% поставок Huawei приходится именно на Китай.