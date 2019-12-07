Huawei выпускает ноутбуки MateBook D14 и D15

Компания Huawei представила новые ноутбуки серии MateBook D, которые имеют экраны диагональю 14” и 15,6” и основываются на процессорах Intel Comet Lake либо AMD Ryzen.

Все версии лэптопов обладают тонким алюминиевым корпусом и узкими рамками. Отличия между моделями заключаются в размере экранов и другими небольшими деталями.

Младшая модель MateBook D14 имеет размеры 323х215х16 мм и массу 1,38 кг, что весьма неплохо для 14” ноутбука. Он оснащается матрицей IPS FHD со средней яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 800:1. Что касается MateBook D15, то его габариты составляют 358х230х17 мм, а масса — 1,62 кг. Его экран обладает аналогичными характеристиками и отличается только размером диагонали.

Ноутбуки Huawei Matebook D14 и D15 в открытом виде

Что касается платформы, то Huawei предлагает на выбор Intel Core i5-10210U, Core i7-10510U или AMD Ryzen 5 3500U. Объём ОЗУ составляет 8 ГБ или 16 ГБ, а в качестве накопителей предлагаются 256 ГБ SSD + 1 ТБ HDD (для D15) или один 512 ГБ SSD (для D14).

Процессоры Intel дополняются графикой NVIDIA GeForce MX 250 с 4 ГБ видеопамяти. Модели на основе Ryzen 5 3500U используют интегрированную графику Radeon Vega 8.

Из интерфейсов ноутбуки предлагают два порта USB 2.0, по одному USB 3.0 типов A и C. Также имеются видеовыход HDMI , 3,5 мм аудиовыход, двухдиапазонный WiFi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Ноутбуки Huawei Matebook D14 и D15 в закрытомвиде

Время автономной работы производитель не указал, сказано лишь о ёмкости аккумуляторов. Примечательно, что младшая модель получила больший аккумулятор в 56 Вт×ч, в то время как в 15 дюймовой версии ёмкость батареи составляет 42 Вт×ч.

В продажу лэптопы поступят в начале декабря, но пока только в Китае. Цена на них не называется.