HP готовит рабочую станцию ZBook 17 G6

Две недели назад компания AMD анонсировала новые видеокарты для рабочих станций Radeon Pro W5500 и W5500M. И вот, Hewlett-Packard уже анонсирует новый ноутбук ZBook 17 G6 на основе Radeon Pro W5500M.

Изначально эта модель была выпущена ещё в июле. Ноутбук получил 17,3” экран и стал самой большой мобильной рабочей станцией от HP. Компьютер основывается на процессорах Xeon E 2286M или Core i9-9880H с TDP 45 Вт и видеокарте NVIDIA Quadro RTX 5000 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6.

Мобильная рабочая станция HP ZBook 17 G6

Дисплей ноутбука обладает разрешением 4K, что встречается не часто, тем более в профессиональном сегменте.

Обновлённый вариант ZBook 17 G6, на базе Radeon Pro W5500M, станет ещё одной опцией для этой машины.

Лэптоп с видеокартой от AMD будет доступен уже весной.