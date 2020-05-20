HP выпускает Nano IPS-монитор

Hewlett-Packard представила новый игровой монитор Omen 27i, построенный на матрице типа Nano IPS, который не только быстрый, но и обладает потрясающей цветопередачей.

Дисплей построен на панели типа Nano IPS от LG, а потому обеспечивает почти то же качество изображения, что и 27GL850. К основным возможностям монитора можно отнести безрамочный экран разрешением 2560×1440 пикс., время отклика матрицы от серого к серому лишь 1 мс, кадровую частоту до 165 Гц, контрастность 1000:1 и яркость 350 кд/м2. Также монитор обеспечивает превосходное цветовое покрытие в 125% sRGB и 98% DCI-P3.

Монитор HP Omen 27i. Вид спереди
Монитор HP Omen 27i. Вид спереди

Из интерфейсов можно отметить наличие DP 1.2, HDMI 2.0, 3XUSB 3.0 и аудиовыход.

Из особенностей обращают на себя внимание полноценная поддержка FreeSync. Это значит, что адаптивная частота кадров будет доступна и на видеокартах NVIDIA. Кроме того, HP предлагает и некоторые собственные разработки. К примеру, имеется специальная переноска, которая пригодится всем профессиональным геймерам при проведении боёв на выезде.

Задняя панель монитора Omen 27i
Задняя панель монитора Omen 27i

На задней панели имеется управляемая светодиодная подсветка, которая привлекательна не только с эстетической точки зрения, но и с практической, обеспечивая подсветку портов ввода-вывода.

Монитор HP Omen 27i уже доступен к приобретению по цене 500 долларов США.