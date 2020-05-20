HP выпускает Nano IPS-монитор

Hewlett-Packard представила новый игровой монитор Omen 27i, построенный на матрице типа Nano IPS , который не только быстрый, но и обладает потрясающей цветопередачей.

Дисплей построен на панели типа Nano IPS от LG, а потому обеспечивает почти то же качество изображения, что и 27GL850. К основным возможностям монитора можно отнести безрамочный экран разрешением 2560×1440 пикс., время отклика матрицы от серого к серому лишь 1 мс, кадровую частоту до 165 Гц, контрастность 1000:1 и яркость 350 кд/м2. Также монитор обеспечивает превосходное цветовое покрытие в 125% sRGB и 98% DCI-P3.

Монитор HP Omen 27i. Вид спереди

Из интерфейсов можно отметить наличие DP 1.2, HDMI 2.0, 3XUSB 3.0 и аудиовыход.

Из особенностей обращают на себя внимание полноценная поддержка FreeSync. Это значит, что адаптивная частота кадров будет доступна и на видеокартах NVIDIA. Кроме того, HP предлагает и некоторые собственные разработки. К примеру, имеется специальная переноска, которая пригодится всем профессиональным геймерам при проведении боёв на выезде.

Задняя панель монитора Omen 27i

На задней панели имеется управляемая светодиодная подсветка, которая привлекательна не только с эстетической точки зрения, но и с практической, обеспечивая подсветку портов ввода-вывода.

Монитор HP Omen 27i уже доступен к приобретению по цене 500 долларов США.