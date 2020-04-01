В Half-Life: Alyx можно будет играть без VR

Игра Half-Life: Alyx является эксклюзивом для платформ виртуальной реальности. Её выпуском Valve хорошо помогла производителям виртуальной реальности, но что делать тем, кто не собирается покупать VR?

Оказывается, в игру можно играть, применяя традиционную мышь и клавиатуру. Такой функционал стал доступен благодаря модерам, которые взломали игру, позволив ей работать без контроллеров VR. Пока всё работает не идеально. Данный мод использует модели оружия из Half-Life 2, к тому же, пока не реализованы прыжки.

Half-Life: Alyx

Если вы хотите попробовать Half-Life: Alyx на мыши и клавиатуре, то можете испробовать мод сами. Однако, по-хорошему, делать этого не стоит. Даже если у вас нет необходимого оборудования, то лучше договорится с другом и пройти игру у него. Half-Life: Alyx — это тот проект, который обязательно нужно пройти всем фанатам серии, и сделать это нужно так, как и задумывали авторы — в шлеме виртуальной реальности.