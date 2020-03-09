Смартфоны с высокой кадровой частотой становятся мейнстримом

Дисплеи смартфонов с повышенной частотой кадров в этом году могут стать мейнстрим-технологией. Об этом сообщает DigiTimes, ссылаясь на промышленные источники.

Задаёт темп в этом направлении Samsung Display, которая наладила выпуск панелей для смартфонов с кадровой частотой 120 Гц. Эти панели применяются в линейке телефонов Galaxy S20, которая включает S20, S20 Plus и S20 Ultra. В этих устройствах применены панели Samsung Display Dynamic AMOLED 2X, которые не только более быстрые, чем прошлое поколение, но и снижают уровень синего света на 18%.

Смартфон Xiaomi Mi 10

Недавно компания Xiaomi выпустила линейку устройств Mi 10, включая Mi 10 и Mi 10 Pro, где применяются дисплеи AMOLED с частотой кадров 90 Гц. Эти дисплеи производятся как Samsung Display, так и китайской компанией China Star Optoelectronics Technology (CSOT).

Китайский бренд Nubia, телефонное подразделение ZTE, представил игровой телефон с 5G, названный Red Magic 5. Это первый китайский смартфон с высокоскоростным экраном частотой 144 Гц.