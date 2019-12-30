С наступающим Новым годом!

Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим 2020 годом!

Прошедший, 2019-й год был для всех нас местами непростой. Однако мы с честью выдержали те невзгоды и неурядицы, что выпали на нашу долю! В этом есть и ваша заслуга, как людей, обеспечивших поддержку проекту!

Но довольно о прошедшем годе, ведь впереди, уже скоро наступит новый, 2020-й год! Для нашего проекта он будет юбилейным — нам исполнится 20 лет!

Уже почти 20 долгих лет мы работаем с вами бок о бок, плечо к плечу, дорогие друзья! И в преддверии Нового года хотим пожелать вам крепкого здоровья, сил для новых свершений, профессиональных успехов и совместного покорения новых высот! Вместе с нами, разумеется!

Всегда ваш, коллектив проекта «МИР NVIDIA».