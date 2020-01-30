Появились спецификации NVIDIA GTX 1650 Ti

О видеокарте NVIDIA GTX 1650 Ti давно не было никаких слухов. Как вот, в Twitter появился пост с результатами тестирования в Geekbench 5, что возобновило спекуляции.

Тестирование проводилось на системе с видеокартой GTX 1650 Ti с невыпущенным процессором Intel Core i7-10750H, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Буква «H» говорит о том, что это мобильный чип, а значит, в бенчмарке представлены результаты мобильной версии GTX 1650 Ti. Поскольку спецификации GTX 1650 и GTX 1650 Mobile известны, можно провести некоторые спекуляции, касающиеся характеристик GTX 1650 Ti.

Графический процессор NVIDIA

Основываться GTX 1650 Ti будет на процессоре TU117, который содержит до 16 активных потоковых мультипроцессоров с 1024 ядрами CUDA . Согласно скриншоту, карта использовала именно такую конфигурацию этого GPU . Тактовая частота GPU составит 1,49 ГГц, а объём видеопамяти GDDR6 равен 4 ГБ. Не стоит забывать, что это мобильная версия, а значит настольный вариант видеокарты получит большие частоты.

Что касается интерфейса памяти, то GTX 1650 и GTX 1650 Super имеют шину шириной 128. По всей видимости, версия Ti будет иметь такую же шину.

Результаты тестирования GTX 1650 Ti