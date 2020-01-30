Появились спецификации NVIDIA GTX 1650 Ti
О видеокарте NVIDIA GTX 1650 Ti давно не было никаких слухов. Как вот, в Twitter появился пост с результатами тестирования в Geekbench 5, что возобновило спекуляции.
Тестирование проводилось на системе с видеокартой GTX 1650 Ti с невыпущенным процессором Intel Core i7-10750H, который имеет 6 ядер и 12 потоков. Буква «H» говорит о том, что это мобильный чип, а значит, в бенчмарке представлены результаты мобильной версии GTX 1650 Ti. Поскольку спецификации GTX 1650 и GTX 1650 Mobile известны, можно провести некоторые спекуляции, касающиеся характеристик GTX 1650 Ti.
Основываться GTX 1650 Ti будет на процессоре TU117, который содержит до 16 активных потоковых мультипроцессоров с 1024 ядрами CUDA. Согласно скриншоту, карта использовала именно такую конфигурацию этого GPU. Тактовая частота GPU составит 1,49 ГГц, а объём видеопамяти GDDR6 равен 4 ГБ. Не стоит забывать, что это мобильная версия, а значит настольный вариант видеокарты получит большие частоты.
Что касается интерфейса памяти, то GTX 1650 и GTX 1650 Super имеют шину шириной 128. По всей видимости, версия Ti будет иметь такую же шину.
По результатам тестирования, новая видеокарта в OpenCL набрала 44246 баллов, в то время как GTX 1650 Mobile традиционно демонстрирует порядка 42000 очков, так что прирост составляет почти 5%. Не стоит забывать, что это предварительные результаты, и производительность может улучшиться. С другой стороны, всё это может оказаться фейком.