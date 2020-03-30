Зарегистрирован домен Grand Theft Auto VI

Неделю назад Take-Two Interactive, издатель франчайза Grand Theft Auto, зарегистрировал новое доменное имя, которое явно говорит о скором анонсе игры Grand Theft Auto VI.

Зарегистрированный домен называется GTAVI.com. Сейчас это всего лишь заглушка для будущего, вероятно, эксклюзивного сайта, посвящённого будущей части популярной RPG в открытом мире.

GTA V

Последние годы о GTA VI ходило много разговоров. Были слухи, что игра получит крупнейший игровой мир во всём франчайзе. Также о том, что будет возможность путешествовать между разными вымышленными городами через точку быстрого доступа в аэропорту.

Регистрация домена GTAVI.com

В GTA V Rockstar представила концепцию нескольких персонажей, с уникальными миссиями для каждого и занимательными стыковками, при переключении между ними. Вполне логично допустить, что переключением между городами станет логичным продолжением этой концепции.