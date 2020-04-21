Grand Theft Auto 6 находится на ранних этапах разработки

Работает ли Rockstar над новой частью GTA остаётся загадкой с 2018 года, когда была выпущена Red Dead Redemption 2.

Многие считают, что над игрой уже усердно трудятся, однако последние слухи говорят, что света в конце туннеля разработки пока не видно.

В недавнем сообщении Kotaku говорится о внутренней производственной культуре в Rockstar, переработках в 100 часов за неделю, случаях сексизма и вообще о нездоровых ощущениях работников в коллективе. В этой статье упоминается, что что игра Grand Theft Auto 6 находится на раннем этапе разработки.

Концепт-арт GTA 6

Эта ранняя работа ведётся по неспешному плану, поскольку Rockstar стремится сократить авральные периоды и больше беспокоится о своих сотрудниках, чем раньше. Похоже, что ситуация в коллективе стала улучшаться, поскольку оставшиеся работать в студии специалисты больше не планируют увольняться.

В случае с GTA 5 и Red Dead Redemption 2 перерыв между релизами составлял 5 лет. Учитывая такой разрыв, нам вряд ли стоит ожидать появления GTA VI ни в 2021, ни даже в 2022 году. Наверняка игра будет эксклюзивом для консолей нового поколения, а на PC её можно будет увидеть через год-два.