GTA V продана 130 миллионами экземпляров

Семь лет назад вышла игра Grand Theft Auto V. С самого начала она пользовалась огромной популярностью, и до сих пор, эта популярность не падает.

В своём свежем финансовом отчёте Take-Two Interactive сообщила, что игра GTA V продана тиражом более 130 миллионов копий, что делает её второй по популярности игрой в мире после Minecraft (которого продано 200 миллионов копий). За последний квартал игра разошлась ещё 10 миллионами экземпляров, это больше, чем некоторые игры за всё время.

GTA V

Игра превзошла ожидания издателей. В прошлом году лишь на микротранзакциях она принесла доход в 500 миллионов долларов.

Исполнительный директор Take-Two Страусс Зелник также подтвердил рекордные прибыли от микротранзакций. Поступления от мероприятий и микротранзакций в GTA Online с декабря 2019 по март 2020 выросли в IV квартале на 87% и на 40% за весь финансовый год.